Американских дипломатов уже неделю не пускают к задержанному в Москве бизнесмену Калви
Посольство США заявило, что уже 7 дней, с момента задержания основателя фонда Baring Vostok, работникам дипмиссии не удается получить разрешение на его посещение, хотя, согласно консульской конвенции, российские власти должны обеспечить доступ в течение 4 дней.
«Мы многократно запрашивали доступ к данному гражданину США. Министерство иностранных дел Российской Федерации до сих пор не выполнило положения двусторонней консульской конвенции и не предоставило нам возможность оказать консульскую помощь нашему гражданину. По дипломатическим каналам мы выразили нашу серьезную озабоченность этой отсрочкой», – говорится 21 февраля в заявлении на сайте посольства США в Москве.
Американская дипмиссия потребовала «безотлагательное предоставление консульского доступа» к своему гражданину.
Майкла Калви задержали в Москве 15 февраля. На следующий день Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал основателя инвестиционного фонда, который вложил деньги в «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие проекты на территории России. Американский бизнесмен останется под арестом до 13 апреля. По данным СМИ, Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Справка:
Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.
Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.
Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.