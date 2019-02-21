Американских дипломатов уже неделю не пускают к задержанному в Москве бизнесмену Калви

Посольство США заявило, что уже 7 дней, с момента задержания основателя фонда Baring Vostok, работникам дипмиссии не удается получить разрешение на его посещение, хотя, согласно консульской конвенции, российские власти должны обеспечить доступ в течение 4 дней.

«Мы многократно запрашивали доступ к данному гражданину США. Министерство иностранных дел Российской Федерации до сих пор не выполнило положения двусторонней консульской конвенции и не предоставило нам возможность оказать консульскую помощь нашему гражданину. По дипломатическим каналам мы выразили нашу серьезную озабоченность этой отсрочкой», – говорится 21 февраля в заявлении на сайте посольства США в Москве.

Американская дипмиссия потребовала «безотлагательное предоставление консульского доступа» к своему гражданину.

Майкла Калви задержали в Москве 15 февраля. На следующий день Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал основателя инвестиционного фонда, который вложил деньги в «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие проекты на территории России. Американский бизнесмен останется под арестом до 13 апреля. По данным СМИ, Следственный комитет РФ предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.