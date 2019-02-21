В школе на Полюстровском массовые прогулы из-за кишечной инфекции. На уроки не ходят больше ста человек

Многие ученики школы в Калининском районе пропускают занятия из-за боли в животе и рвоты. Об этом «Фонтанке» рассказали родители школьников 21 февраля.

По словам горожан, в младших классах 138-й школы на Полюстровском проспекте произошло массовое отравление. «В школу не ходит по 23 – 25 человек из класса. Я сегодня не повела свою дочку, так как все блюют в школе, учителя и охрана тоже заболели», — написала мама школьницы.

В администрации Калининского района отметили, что из 365 детей в младшей школе не посещают уроки 108. Часть школьников переболели ОРВИ, затем они пожаловались на работу желудочно-кишечного тракта, у учащихся подозревают гастроэнтерит. Решается вопрос о закрытии двух классов на карантин.

По информации Роспотребнадзора Петербурга, официально подтверждено пять случаев острой кишечной инфекции в младшей школе и один — в средней. Ведомство проводит расследование произошедшего.