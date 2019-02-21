На улице по вине письма о бомбе оказались ещё несколько вузов и больниц Петербурга

Очередное письмо с угрозами поступило на электронную почту Елизаветинской больницы. Сейчас вход в учреждение на улице Вавиловых ограничен, но скорые пропускают беспрепятственно. Пациентов из палат решено не эвакуировать. В больнице «Фонтанке» рассказали, что накануне проверка продолжалась больше трёх часов.

В соцсетях добавляют, что второй день подряд эвакуируют Дорожную клиническую больницу РЖД и поликлинику на проспекте Мечникова. Телефоны учреждений молчат.

Анонимки выгнали на улицу студентов Высшей школы печати и медиатехнологий, Петербургского государственного университета путей сообщения, а корпуса ИТМО эвакуируют третий день подряд. В вузе говорят, что в четверг всё проходит по той же схеме, что и в предыдущие два дня. После прочтения анонимки на почте объявляют эвакуацию, помещения проверяют сотрудники правоохранительных органов. Сегодня студентов и персонал просят покинуть все корпуса университета. Общежития тоже освобождают.

Кроме того, пользователи соцсетей сообщают об эвакуации ЦНИИ робототехники и технической кибернетики на Тихорецком проспекте.

Не прошёл без эвакуаций рабочий день и в Едином центре предпринимательства на Полюстровском. Правда, здесь сотрудники отправились на прогулку не из-за электронного письма, а после анонимного звонка о якобы заложенной бомбе.