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Происшествия
21.02.2019 15:00
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За релакс с восьмиклассницей активист «Весны» арестован. Разлучить с подружкой его могут лет на пятнадцать

В Петербурге по подозрению в групповом разврате арестован 20-летний активист движения «Весна» Владимир Казаченко. Постельная сцена на троих обещает молодому политику пятнадцатилетний срок.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, постановление о заключении Казаченко под стражу 21 февраля вынес Калининский районный суд.

«Мера пресечения избрана до 18 апреля», – уточнили в пресс-службе.

Обвинение активисту не предъявлено. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 135 УК «Совершение развратных действий без применения насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, не достигшего 16-летия». Санкция – от 7 до 15 лет лишения свободы.

Калининский суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте второго фигуранта – 20-летнего Вадима Тишкина. Как и Казаченко, он не работает, учится на третьем курсе Автодорожного колледжа.

Предполагаемой жертве 14 лет, она учится в восьмом классе. 16 февраля ее задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков, при досмотре изъяли сотовый телефон «Самсунг». В нем содержались видеозаписи и фотографии секс-вечеринки в квартире Казаченко на Гражданском проспекте. Активную роль играла не только школьница, молодые люди тоже оказывали друг другу знаки телесного внимания.

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