Аналитики назвали автомобили, которые меньше всего теряют в цене

На российском автомобильном рынке с годами меньше всего теряют в цене Mazda CX-5 и Toyota Hilux. А среди премиальных машин самой стойкой в этом плане оказалась Audi Q7.

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало результаты своего ежегодного исследования сохранности остаточной стоимости автомобилей Residual value – 2019. Эксперты рассчитали показатели примерно по 2100 модификациям автомобилей более 60 марок, официально представленных в России. Для расчетов брались цены на новый автомобиль в 2015 году и стоимость того же автомобиля на вторичном рынке в 2018 году.

Все модели поделили на два сегмента в соответствии с их ценовым уровнем: Standart и Premium. Так, в классе B лидером стал Renault Sandero. Он сохранил почти 86% первоначальной стоимости. В классе C самым стойким стал Hyundai Elantra (82%), а среди семейных автомобилей (класс D) – Skoda Superb (84%).

Из минивэнов меньше всего подешевел с годами Volkswagen Caddy (87%), из пикапов – Toyota Hilux (90%). Кроссоверы и внедорожники поделили на четыре подсегмента: в SUV (B) меньше всех потеряла LADA 4x4 (85%), в SUV (C) – Mazda CX-5 (92%), в SUV (D) – KIA Sorento (83%) и в SUV (E) – Toyota Land Cruiser 200 (87%).

Премиальные модели больше 83% стоимости сохранить не смогли. Среди машин C-класса лидирует Mercedes-Benz CLA-Class, удержавший чуть более 75% своей первоначальной цены. В D-классе самым стойким оказался Mercedes-Benz C-Class (77%), среди машин класса E – Lexus ES (76%), а в классе F – Mercedes-Benz S-Class (70%).

Роскошные кроссоверы и внедорожники могут похвастаться результатами побольше. В подсегменте SUV (C) больше всех от оригинальной стоимости сохранил Mercedes-Benz GLA-Class (77%). Среди SUV (D) меньше других потерял в цене Porsche Macan (82%). Наконец, из SUV (E) среди премиальных автомобилей самый высокий показатель остаточной стоимости оказался у Audi Q7 (83%).