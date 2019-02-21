Анонимки выгнали на улицу людей, пришедших за документами. Эвакуация проходит в офисах МФЦ

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Анонимный «минёр» добрался до офисов МФЦ. Стало известно об эвакуации сразу в нескольких районах Петербурга.

Так, на улицу днем 21 февраля вывели клиентов и сотрудников многофункционального центра на Веденеева в Калининском районе, на Придорожной аллее в Выборгском районе. Также эвакуированы два офиса в Красногвардейском районе – на Наставников и Новочеркасском проспекте, в Невском райне – на проспекте Большевиков и в центре города – на Невском проспекте.

Из-за тревожного письма, поступившего на почту центрального офиса МФЦ пришлось эвакуировать самый высокий дом Петербурга – ЖК «Князь Александр Невский». «Мои документы» находятся на 1 уровне 35-этажного здания на проспекте Обуховской Обороны 138/2. Эту информацию «Фонтанке» подтвердила управляющая жилкомплексом.

Пресс-служба МФЦ не смогла предоставить нашему изданию оперативный комментарий.

Ранее стало известно об эвакуации из Эрмитажа.