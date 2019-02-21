Ни развлечений, ни культуры. Лжеминёры сорвали бесплатный день в Эрмитаже

Читатель «Фонтанки»

Авторы сообщений о бомбе, шестой день одолевающие Петербург, вышли на новый уровень и «заминировали» главный музей города. Письмо от имени президента помешало приобщиться к культуре в день бесплатных экскурсий.

Как сообщили 21 февраля «Фонтанке» читатели, в начале третьего дня посетителей Эрмитажа по громкой связи попросили покинуть музейные залы. Необходимость оторваться от искусства объяснили «угрозой теракта». В пресс-службе музея уточнили, что угроза пришла на почту и на первый взгляд не отличается от писем, которые массово получают в различных учреждениях города на протяжении шести дней.

При этом посетители, похоже, угрозой не впечатлились и продолжают осматривать экспозиции. Очередь на вход всё равно стоит, люди не расходятся, никто не паникует, отмечают читатели «Фонтанки».

Напомним, Эрмитаж каждый третий четверг месяца предоставляет всем желающим возможность полюбоваться шедеврами своих коллекций бесплатно. Так что сегодня там было довольно многолюдно.