Страховщики заплатили Роскосмосу 185 миллионов долларов за две аварии

Страховые компании в 2018 году выплатили Роскосмосу 185 миллионов долларов из-за двух аварий, сообщила советник гендиректора госкорпорации Валентина Ракитина на конференции «Авиационное и космическое страхование» 21 февраля.

Как пишут «Ведомости», в презентации Ракитиной также сообщалось о выплате по пяти иностранным авариям – 409 миллионов долларов. Данные еще по одной аварии, спутника Telstar Vantage 12, в презентации отсутствовали. Таким образом, на выплаты Роскосмосу приходится около 30% всех потерь мирового рынка авиационного и космического страхования.

В 2018 году был потерян спутник связи Angosat, выведенный на орбиту в конце 2017 года по заказу Анголы. 11 октября с Байконура стартовал «Союз-ФГ», он должен был доставить на Международную космическую станцию российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга. Третье место занимал контейнер с грузом. На 122-й секунде пилотируемый корабль потерял управление и упал. Оба члена экипажа корабля после аварии остались живы, эвакуировавшись в специальной капсуле.

Всего Роскосмос в 2018 году произвёл 17 пусков.