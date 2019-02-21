Суд признал незаконным разрешение на строительство высотки на месте детсада завода «Светлана»

Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным разрешение на строительство 25-этажного дома на месте детского сада на Светлановском проспекте. Застройщик, «Корпорация "ЛЭК Истейт"», заявил о намерении обжаловать решение, сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда 21 февраля.

Кроме того, судья по ходатайству истцов, группы градозащитников, наложила обеспечительные меры в виде немедленного приостановления действия разрешения на строительство.

Напомним, градозащитники пытаются предотвратить снос детского сада и строительство на его месте 25-этажного дома. Против демонтажа здания также возражают местные жители, указывая на нехватку мест в районных ДОУ. Кроме того, участок попал в охранную зону объекта культурного наследия «Больница Ольгинского приюта для детей и женщин В. Б. Перовской с садом».

На заседании истцы напомнили, что правительство города ведет переговоры с собственником участка о мене.

В 2017 году по представлению прокуратуры Госстройнадзор отменил разрешение на строительство высотки, однако компании удалось оспорить это решение. В январе 2019-го вокруг детского сада появился забор, а накануне, по сведениям градозащитников, на площадку завезли строительную технику.