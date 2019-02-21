Финны стали больше пить, всему виной - больше алкоголя в обычных магазинах
Употребление алкоголя в Финляндии в 2018 году выросло на 1%, сообщает 21 февраля Yle со ссылкой на данные Исследовательского института экономики.
Статистика включает внутренние продажи и алкоголь, привезённый финнами из-за рубежа.
На рост потребления повлияла либерализация в 2018 году закона об алкоголе, которая позволила потребителям покупать более крепкие алкогольные напитки с содержанием алкоголя до 5,5% в обычных магазинах розничной торговли, тогда как раньше спиртные напитки крепостью больше 4,3% продавались только в государственной сети Alko. Ресторанам разрешили продавать алкоголь до четырех часов ночи.
Ранее сообщалось, что смертность из-за алкоголя в Финляндии за 10 лет сократилась на треть.
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