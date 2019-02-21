В Петербурге обыскивают кабинеты транспортной полиции. Сотрудникам вменяют сбыт наркотиков ради статистики

В подразделениях транспортной полиции на Финляндской железной дороге начались обыски. Их проводят сотрудники Северо-Западного следственного комитета на транспорте и ведомственной собственной безопасности. Трех офицеров полиции подозревают в злоупотреблениях и сбыте наркотиков. «Фонтанка» узнала: если они и совершили это, то бескорыстно. «Ничего личного … посмотрите, что от нас требуют», – просят «Фонтанку» коллеги задержанных.

По информации «Фонтанки», утром 21 февраля Санкт-Петербургский следственный отдел (отвечает за территорию города) Северо-Западного следственного комитета на транспорте возбудил уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции Финляндского линейного отделения. Четвертым в материалах дела фигурирует беззаботный петербуржец. По данным «Фонтанки», трем полицейским вменяется злоупотребление служебным положением и часть четвертая статьи 228.1 УК – «Сбыт наркотиков с использованием своего служебного положения».

Как известно «Фонтанке», тем же утром, 21 февраля оперативники отдела собственной безопасности Северо-западного управления транспортной полиции начали проводить обыски, как по месту жительства, так и в кабинетах сотрудников. Они посетили здание Финляндского линейного отделения, пункты на железнодорожных станциях «Удельная» и «Зеленогорская». Также обыск идет дома у петербуржца, кого подозревают в сговоре с ними.

По данным нашего издания, все трое подозреваемых отвечают за охрану общественного порядка. Это – Юрашев, Афанасьев и Истомин – два майора и капитан полиции.

«Фонтанка» узнала, что в материалах дела нет упоминаний о каких-либо материальных выгодах подозреваемых. Напротив, в постановлении о возбуждении уголовного дела конкретно указано о «… намерении искусственно повысить количественные и качественные показатели своей работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков …».

По нашей информации, непосредственно им инкриминируется эпизод конца сентября прошлого года на железнодорожной станции «Пискаревская». Сегодня по версии следствия, они подвели к наркозависимому своего знакомого (которого 21 февраля также подвергли обыску), после чего он употребил с петербуржцем наркотики, а затем ему же продал новую дозу. Далее петербуржец был задержан, у него были изъяты несколько грамм психотропного вещества, возбуждено уголовное дело и до сих пор он находится в следственном изоляторе.

По данным «Фонтанки», формально поводом к проверке стала жалоба арестованного, где он изложил, что сам он, конечно, купил наркотики, но у провокатора они тоже были в кармане, а последнего волшебным образом отпустили.

Фактически же, собственная безопасность пристально посмотрела на этот случай от того, что за последний год в транспортной полиции появляется все больше подозрительных случаев изъятия наркотиков.

Что касается реакции коллег задержанных, то журналисту «Фонтанки» они и не скрывали сути происходящего. Так, например, один из собеседников посоветовал «Фонтанке» заняться не новостью о трех его товарищах, а «поглубже» – тем, что требуют руководители и, причем разного уровня. Другой же наш собеседник доходчиво перефразировал известную поговорку: «Ничего личного, никакого бизнеса, только статистика».

При этом «Фонтанка» замечает, что такие ложно понятые интересы службы в виде сбыта наркотиков с использованием своего служебного положения могут закончиться сроком от десяти до двадцати лет лишения свободы.