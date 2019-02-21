Кино и дорожные работы перекрывают улицы. В их числе Загородный, Шуваловский, Конногвардейский

Строительство дороги, работы на сетях и съёмки кинофильма в ближайшие дни ограничат движение транспорта в Санкт-Петербурге.

На трое суток – 24-го, а затем 27 и 28 февраля – будет закрыт боковой проезд Загородного проспекта вдоль дома 52. С утра 23 февраля там вводится запрет парковки. Причина – проведение ООО «Базелевс Продакшн» съёмок художественного фильма «Потерянный в России», сообщает 21 февраля пресс-служба КРТИ. Кинокомпания «Базелевс», занимающаяся производством художественных фильмов и рекламных роликов, основана в 1994 году режиссёром Тимуром Бекмамбетовым.

Движение по Шуваловскому проспекту от Южной улицы до Александровской улицы, включая перекрестки, будет полностью закрыто с 23 февраля по 10 октября 2019 года, предупреждает пресс-служба ГАТИ. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ведёт здесь строительство дороги.

С 23 февраля по 6 апреля будет ограничено движение по улице Шаврова от Комендантского проспекта до проспекта Авиаконструкторов – в связи с прокладкой газопровода ООО «ПетербургГаз».

С 23 февраля по 24 марта работы по прокладке электрокабеля, проводимые ООО «ПетроСтрой Ритм», ограничат движение транспорта по нечётной стороне Конногвардейского бульвара у Сенатской площади.

С 22 февраля по 24 февраля будет ограничен проезд по улице Самойловой от Мгинской до Дубровской улицы из-за прокладки тепловой сети ГУП «ТЭК СПб».