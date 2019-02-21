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Общество
21.02.2019 14:14
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Родители пятиклассников устроили самосуд над школьным хулиганом. А как еще можно было поступить?

В Приморье родители учеников школы №2 в поселке Большой Камень устроили самосуд над пятиклассником, который регулярно задирал их детей и портил их вещи.

Родители неоднократно жаловались директору и завучу на поведение пятиклассника, но никаких мер администрация школы не предприняла. Последней каплей стал инцидент, после которого избитая пятиклассником девочка попала в больницу с подозрением на разрыв селезенки. После этого случая несколько родителей пришли в школу, завели хулигана в туалет и по одним сведениям избили его, по другим — окунули головой в унитаз.

Администрация школы немедленно вызвала скорую и полицию. У мальчика диагностировали сотрясение мозга, учинивших расправу родителей забрали в участок, им грозит уголовное дело и реальные сроки. Директор школы №2 и классный руководитель, допустивший эту ситуацию, отстранены от должности. 

Пострадавшего мальчика воспитывает бабушка, его мать лишена родительских прав, а отец умер. Пятиклассник уже попадал в поле зрения местных СМИ в декабре 2018 года, когда он принес в школу нож и порезал вещи других детей.

Родители утверждают, что пошли на самосуд, так как не смогли найти управу на школьного хулигана другими, законными, методами. Пятиклассник, по их словам, неоднократно избивал их детей. Об этом сообщали директору, однако он якобы отделывался фразой о том, что мальчик будет учиться в школе, пока его не посадят.

А вы сталкивались с такой проблемой? Как вы разбирались со школьным хулиганом? Правда ли, что «официальных» механизмов воздействия на агрессивных детей в классе нет? Расскажите свою историю. Ждем ваши рассказы на почту: podcast@fontanka.ru.

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