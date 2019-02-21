Одновременно со школами эвакуация началась в вузах. Стены альма-матер покидают будущие архитекторы, музыканты и финансисты

Анонимные шантажисты, прикрывающиеся именем Путина, продолжают срывать учебный процесс в Петербурге днём 21 февраля.

На данный момент эвакуация прошла в Финансовом университете при правительстве РФ, в Архитектурно-строительном и Гидромете. Сколько именно корпусов покинуто студентами и преподавателями, не уточняется – телефоны вузов молчат. Лишь в Российском государственном гидрометеорологическом университете «Фонтанке» подтвердили, что второй день эвакуируют своих студентов из корпуса на Малоохтинском проспекте, 98.

«Сейчас все в холле, идём встречать экстренные службы», – говорят в Гидромете.

На улицу пришлось выйти и будущим музыкантам из консерватории Римского-Корсакова. Эвакуация прошла также в Институте культуры. Опять же, дозвониться до ректората «Фонтанке» не удалось. В студгородке последнего вуза лишь уточнили, что в общежитиях была проведена проверка безопасности, но жильцов на свежий воздух не выводили.

Ранее стало известно об эвакуации десятка школ. Четверг стал шестым днём массового «минирования» в Северной столице.