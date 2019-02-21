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Власть
21.02.2019 13:43
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«Беглов перебирал фразы». Суд отказал Резнику в иске к врио губернатора

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга 21 февраля вынес решение по исковому заявлению депутата Максима Резника к врио губернатора Александру Беглову и правительству Петербурга. 

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», вместо врио губернатора в суд пришли адвокаты Марина Горлачева и Наталья Шатихина. Они заявили, что представляют правительство Петербурга и считают его надлежащим ответчиком. По словам Шатихиной, именно правительство является высшим юридическим органом, а губернатор – это должностное лицо. 

«Суд на стадии принятия иска должен был предложить истцу уточнить надлежащего ответчика и исправить процессуальную ошибку», – заявила она. 

Отметим, в иске Резника ответчиком указан врио губернатора Петербурга Александр Беглов, а в качестве его местонахождения — «Смольный, Санкт-Петербург, 191060».

По решению судьи правительство было привлечено к процессу в качестве соответчика. Появившись в качестве стороны в деле, адвокаты потребовали отвод судье Азизовой. По их мнению, она «имела предрасположенность к ответчику», поскольку приняла его иск в кратчайшие сроки, тогда как жители этого района ждут по несколько дней, чтобы исковые заявления приняли к рассмотрению.

«Суд нарушает законодательство», – пришли к выводу адвокаты после того, как судья решила исследовать аудиозапись в рамках предварительного рассмотрения дела. Тем не менее в отводе суд отказал и перешёл к рассмотрению процесса по существу.

Как заявил Максим Резник в суде, люди, защищавшие Ленинград, – герои. «Не считаю возможным измерять моральные страдания от сказанной губернатором неправды в деньгах. Но считаю, что подобное высказывание со стороны Беглова недопустимо и не только в отношения меня, и это должно быть подтверждено судом».

В рамках прений адвокат Наталья Шатихина заявила, что поменяла своё отношение к Резнику, так как была уверена, что он придерживается других суждений. Кроме того, она подчеркнула, что ей непонятно, в каком объёме Резником была представлена запись и какой контекст звучал в остальной ее части. «Отрезок в несколько секунд. Это часть большой фразы», – подчеркнула она. Она добавила, что у Беглова на данном мероприятии происходил живой диалог с жителями и он выразил суждение, а в официальном пресс-релизе никаких фраз о сдаче города фашистам уже не было. 

«Человек перебирает в голове, проставляет фразу. Это был разговор с несколькими пожилыми людьми. Это живой диалог, и продолжение уже давно начатой дискуссии», – заключила она. 

После перерыва суд принял решение Резнику в иске отказать.

Как писала «Фонтанка» ранее, в исковом заявлении, составленном адвокатом Натэлой Пономаревой, Резник просит признать не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство слова: «Сегодня (23 января 2019 г.) опять там (в Заксобрании) один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город (Ленинград) фашистам», а также то, что «Резник М. Л. сошел с ума».

«Указанные сведения порочат честь и достоинство Резника Максима Львовича, так как противоречат его убеждениям, гражданской позиции, свидетельствуют о якобы совершенном им нечестном, неэтичном поступке, безусловно осуждаемом обществом», – написано в иске.

В случае, если Беглов не сможет доказать сказанное, пострадавший просил выплатить 1 рубль, а также разместить опровержение на сайте петербургского правительства.


© Фонтанка.Ру

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