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Происшествия
21.02.2019 13:50
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Гололед застал петербуржцев врасплох. ДТП с пострадавшими за день стало вдвое больше

За прошедшую среду, 20 февраля, в Петербурге было зафиксировано 395 дорожных аварий – всего на 35 больше, чем накануне (для сравнения, в январе обычно было больше 500 в день). При этом число ДТП с пострадавшими выросло вдвое: с 12 до 23. В то же время, в отличие от вторника, обошлось без жертв.

Как сообщает 21 февраля УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за минувший день на дорогах Северной столицы пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. Днем ранее в авариях пострадали 11 человек, среди которых тоже был несовершеннолетний.

Вечерний «минус», превративший все, что уже растаяло, но не успело высохнуть, в лед, застал водителей врасплох. В течение часа в Петербурге произошли сразу две аварии с пострадавшими, пишет «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Около 20:10 на Парнасском путепроводе, у дома 158, корпус 4, по проспекту Энгельса, мужчина на автомобиле Hyundai Solaris, двигавшийся от Суздальского проспекта к улице Михаила Дудина, выехал на встречную полосу и столкнулся с Citroen и KIA. В результате 28-летний водитель «Ситроена» и 35-летний водитель «КИА» получили травмы средней тяжести, а пассажир «Хёндэ» – тяжелые, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Гололед застал петербуржцев врасплох. ДТП с пострадавшими за день стало вдвое больше

Затем в районе 21:05 у дома 11 по 2-му Муринскому проспекту, по предварительным данным, 36-летний водитель трамвая, двигаясь от Светлановской площади к улице Орбели, столкнулся с автомобилем LADA Largus, а тот по инерции – с Toytota RAV4. В результате 36-летний мужчина, управлявший «Ларгусом», был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Гололед застал петербуржцев врасплох. ДТП с пострадавшими за день стало вдвое больше

До этого, днем, на пересечении Московского проспекта и Авиационной улицы пострадали две женщины. Они угодили под колеса автобуса.

В то же время в Ленинградской области за 20 февраля произошло 76 ДТП, из которых два с пострадавшими. Это на 12 аварий больше, чем накануне, и при этом на одно ДТП с пострадавшими меньше. Травмы получили трое взрослых, никто не погиб. Днем ранее раненых было четверо.

Гололед застал петербуржцев врасплох. ДТП с пострадавшими за день стало вдвое больше

 

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