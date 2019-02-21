«Именем президента» на выход отправили посетителей ТЦ «Румба». Волну эвакуаций подхватили школы

По меньшей мере восемь учебных заведений в Красносельском, Красногвардейском и Калининском районах Петербурга приостановили работу 21 февраля. Список эвакуированных школ разбавил также один торговый центр.

Как сообщают в социальных сетях, занятия в экстренном порядке прервали преимущественно в Красносельском районе. На выход отправили педагогов и учеников из школ №237 на Авангардной улице, №290 на улице Пионерстроя, №375 на проспекте Кузнецова и №285 на улице Пограничника Гарькавого. Гуляют также возле лицея №369 на улице Маршала Захарова, школы №143, №515 на Шепетовской улице, гимназии №148.

Об эвакуации «Фонтанке» сообщили также из 519-й школы на улице Черкасова, 129-й на Большой Пороховской и лицея №590 на улице Котина. По словам некоторых школьников, за эту неделю оперативно эвакуироваться им приходится не в первый раз.

Кроме школ, работу прервал также торговый центр «Румба» на улице Васи Алексеева. Сотрудники рассказали, что получили очередное с начала недели письмо от «Владимира Путина».

Волна ложных минирований захлестнула Петербург в субботу, 16 февраля. Взрыв коммерческим и бюджетным учреждениям обещают от имени «Владимира Путина». Забыть про ТРЦ авторы рассылки обещают за откат в 500 тысяч с каждого заведения. «Фонтанка» писала о том, что делать, если вам прислали сообщение о минировании, а эвакуироваться не хочется.