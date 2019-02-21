Впервые в истории в открытый космос выйдет женский экипаж МКС

Американские астронавты Энн МакКлейн и Кристина Кук станут первыми женщинами, которые одновременно выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции в 2019 году. Ранее женщины-космонавты делали это только поодиночке. Первой в 1984 году в открытый космос вышла представительница СССР Светлана Савицкая.

«Как я понимаю, на данный момент мы [с Энн МакКлейн] назначены на выход в открытый космос <...> Мы готовы выполнить любую задачу с любым членом экипажа», – рассказала 21 февраля Кристина Кук во время пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Для американского астронавта это будет первый космический полет. Запуск «Союза МС-12» запланирован на 14 марта в 22:14 по московскому времени, а на следующий день она будет уже на МКС, где ей предстоит провести 203 дня. Ее напарница по выходу в отрытый космос Энн МакКлейн уже находится на станции.

Кроме того, запланирован и выход в отрытый космос двух россиян. Так, к находящемуся на МКС Олегу Кононенко присоединится Алексей Овчинин. В мае они должны будут снять с внешней поверхности МКС экспонируемые материалы и передать на Землю для исследований.