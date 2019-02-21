Смольный закажет продолжение зеленой ветки метро через несколько месяцев. «Метрострой», собиравшийся отдать проходческий щит в Москву, передумал
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил проектную документацию на стартовый отрезок продолжения Невско-Василеостровской линии за станцию «Беговая». Протяженность участка 500 метров. Об этом «Фонтанке» 21 февраля сообщили в ведомстве.
Сейчас проектная документация, необходимая для строительства стартового участка, проходит экспертизу. Через несколько месяцев планируется объявить конкурс, а в начале следующего года должна быть проведена закупка на строительство всего участка от «Беговой» до «Планерной».
Накануне заявления комитета генеральный директор «Метростроя» Николай Александров рассказал, что компания может поучаствовать в строительстве подземки в Москве. В частности, может отдать для строительства второй кольцевой линии столичного метро 10-метровый щит «Надежда», который как раз будет необходим для продолжения зеленой линии.
«Сейчас мы рассматриваем выход на московский конкурс по строительству кольцевой ветки метро. Это 10-метровый щит. Мы же первые построили 10-метровый тоннель. У них жесткие сроки, не хватает оборудования. Участок порядка 6 км они просят нас сделать. Мы сделали коммерческое предложение, ввиду того, что сейчас у нас 10-метровый щит не востребован», – говорил Александров, приехавший пообщаться с рабочими компании, которые вышли к зданию Смольного из-за невыплаты зарплат.
Узнав о планах КРТИ, в «Метрострое» пояснили, что компания только рассматривает возможность работы в других регионах из-за непростого положения. В последнее время щит долго был без работы, а длительный простой может привести к потере качества его работы. В компании подчеркнули, что если щит «Надежда» будет нужен в ближайшее время в Петербурге, то в Москву его отправлять не будут.
Напомним, что щит «Надежда» уже становился предметом разногласий между Смольным и компанией «Метрострой». В 2017 году строители подземки заявили о нехватке средств на демонтаж и перевозку щита, которым проходили тоннель от «Приморской» до «Беговой». Проблема возникла из-за того, что в проектной документации на монтаж и демонтаж комплекса было предусмотрено 36 млн рублей, хотя по факту требовалось 180 млн рублей. Неточность возникла из-за того, что Главгосэкспертиза взяла за основу расценки щит гораздо меньшего диаметра.
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Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация поменялась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. К 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.