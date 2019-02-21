Смольный закажет продолжение зеленой ветки метро через несколько месяцев. «Метрострой», собиравшийся отдать проходческий щит в Москву, передумал

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил проектную документацию на стартовый отрезок продолжения Невско-Василеостровской линии за станцию «Беговая». Протяженность участка 500 метров. Об этом «Фонтанке» 21 февраля сообщили в ведомстве.

Сейчас проектная документация, необходимая для строительства стартового участка, проходит экспертизу. Через несколько месяцев планируется объявить конкурс, а в начале следующего года должна быть проведена закупка на строительство всего участка от «Беговой» до «Планерной».

Накануне заявления комитета генеральный директор «Метростроя» Николай Александров рассказал, что компания может поучаствовать в строительстве подземки в Москве. В частности, может отдать для строительства второй кольцевой линии столичного метро 10-метровый щит «Надежда», который как раз будет необходим для продолжения зеленой линии.

«Сейчас мы рассматриваем выход на московский конкурс по строительству кольцевой ветки метро. Это 10-метровый щит. Мы же первые построили 10-метровый тоннель. У них жесткие сроки, не хватает оборудования. Участок порядка 6 км они просят нас сделать. Мы сделали коммерческое предложение, ввиду того, что сейчас у нас 10-метровый щит не востребован», – говорил Александров, приехавший пообщаться с рабочими компании, которые вышли к зданию Смольного из-за невыплаты зарплат.

Узнав о планах КРТИ, в «Метрострое» пояснили, что компания только рассматривает возможность работы в других регионах из-за непростого положения. В последнее время щит долго был без работы, а длительный простой может привести к потере качества его работы. В компании подчеркнули, что если щит «Надежда» будет нужен в ближайшее время в Петербурге, то в Москву его отправлять не будут.

Напомним, что щит «Надежда» уже становился предметом разногласий между Смольным и компанией «Метрострой». В 2017 году строители подземки заявили о нехватке средств на демонтаж и перевозку щита, которым проходили тоннель от «Приморской» до «Беговой». Проблема возникла из-за того, что в проектной документации на монтаж и демонтаж комплекса было предусмотрено 36 млн рублей, хотя по факту требовалось 180 млн рублей. Неточность возникла из-за того, что Главгосэкспертиза взяла за основу расценки щит гораздо меньшего диаметра.