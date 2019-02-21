Россияне стали чаще ездить за границу, лидеры турпотока - Турция и Финляндия

За минувший год россияне совершили 44,5 млн поездок за границу, и это на 6,1% больше, чем в 2017 году. Об этом 21 февраля сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ.

Из них 3,47 млн приходится на Финляндию, которая является лидером по посещениям среди приграничных стран, не считая бывших советских республик. Следом идут Китай и Эстония.

Почти половина путешествий приходится на дальнее зарубежье, при этом число поездок туда выросло на 10%. Самыми популярными для отдыха странами в этой категории стали Турция (5,9 млн), Германия (1,4 млн), Таиланд (1,2 млн), причём турпоток в Турцию в сравнении с 2017-м вырос на четверть. Среди других часто посещаемых россиянами государств – Италия, Испания, Чехия, Франция, Израиль, Черногория, Южная Корея.

Прибавило 3% в любви россиян и "ближнее зарубежье", особенно активно жители РФ ездят в Казахстан, Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан. На бывшие советские республики приходится треть всех поездок (13,8 млн).

Ранее сообщалось, что турпоток на границе между Россией и Финляндией в 2018 году сократился на 1%, а число ночёвок наших соотечественников в гостиницах Суоми под конец года упало на 10%.