Пожар в четырёхэтажном жилом доме в столице Бангладеш унёс жизни более 80 человек

81 человек, по последней информации, погиб в результате пожара в четырёхэтажном жилом доме города Дакка, столице Бангладеш. Ранее сообщалось о 69 погибших. Об этом 21 февраля пишет газета The Bangladesh Observer.

Кроме того, около 50 человек были госпитализированы, некоторые из них находятся на грани жизни и смерти.

Жилое здание вспыхнуло 20 февраля около 22.30 по местному времени. После этого огонь перекинулся еще на четыре сооружения, находящихся рядом. Вероятная причина пожара – взрыв газового баллона. Сообщается также, что здание, в котором начался пожар, использовали для склада химикатов.