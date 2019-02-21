Опущенного головой в унитаз школьника воспитывала бабушка. Роль взрослых в конфликте оценит СК

12-летний школьник из Приморья, которого опустили головой в унитаз разобиженные родители других детей, воспитывался только бабушкой. Он пройдет через судебно-медицинскую экспертизу, не останутся без внимания следователей и взрослые — от устроивших самосуд до чиновников и педагогов.

Об этом сообщает 21 февраля Следственный комитет. Он выпустил релиз на эту тему — «в связи с широким общественным резонансом конфликтной ситуации».

Ранее стало известно, что самосуд в школьном туалете в городе Большой Камень над 12-летним учеником превратился в уголовное дело по статье 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений). По мнению СК, к некрасивой сцене в туалете привела «конфликтная нездоровая атмосфера» в школе. При этом, по предварительной версии, обращения родителей в администрацию школы с просьбой урегулировать ситуацию оставались без должного внимания.

«Следователи дадут уголовно-правовую оценку тому факту, что администрация школы не реагировала на сигналы о противоправном поведении подростка, – заявили в Следкоме. – Кроме этого, следователям предстоит изучить, насколько грамотно в школе были решены вопросы безопасности, насколько полно проводилась психологическая и педагогическая работа с учениками, были ли созданы возможности для обеспечения ребят внеклассными занятиями и спортивными секциями».

Также следователи намерены изучить условия проживания подростка, отношения в семье, с учителями, сверстниками. Хотят оценить силовики и роль органов опеки и попечительства в данной ситуации.

Сегодня стало известно, что директор школы №2 в Большом Камне отстранен от работы, как и классный руководитель.

Само происшествие произошло вчера: после избиения подростком одноклассницы один из родителей не выдержал, затащил школьника в туалет и макнул головой в унитаз. Известно, что конфликтная ситуация в классе длилась больше двух лет, но никто не принимал адекватных мер, чтобы ее переломить.