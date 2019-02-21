«Великое культурное сокровище». Почти 20% «самых честных» россиян признались, что матерятся ежедневно

Каждый пятый гражданин РФ использует обсценную лексику каждый день. Это третье по популярности языковое нарушение в речи жителей России. Как пишет 21 февраля РИА Новости, об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Наше "великое культурное сокровище" — русский мат: 20 процентов опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день», – заявил Федоров.

ВЦИОМ провел опрос об использовании русского языка, в том числе его чистоты. Мат – не самое популярное языковое нарушение, так как уступает диалектам. «Каждый третий опрошенный говорит: «Да, это (диалектизмы. — Прим. ред.) довольно часто встречается в моей собственной речи», – прокомментировал Федоров данные свежего опроса.

Кроме того, россияне довольно часто используют в собственной речи профессиональный сленг. Таких насчитали почти 23%.

Напомним, что в 2014 году президент Владимир Путин подписал закон о запрете мата в СМИ, на телевидении, в кино и литературе. Однако уже через год глава государства хоть и с оговорками, но допустил, что мат все же может появиться на страницах книг. «Говорят, что для того, чтобы добавить выразительности, нужно еще использовать и неформальную лексику. Толстому не нужно было добавлять лексику, Чехову тоже, Бунину не нужно было. Вам виднее — литераторам. Может, чтобы быть ближе к народу, и можно допустить», – резюмировал тогда президент. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что обсценная лексика в театре – признак «нездорового либерализма худруков». При этом появление ненормативной лексики в публичных выступлениях или произведениях искусства нередко приводило к штрафам. Например, в 2016 году организатора концерта группы «Ленинград» в Новосибирске оштрафовали на 40 тысяч рублей за мат в песнях Сергея Шнурова, а СМИ в 2017 году заплатили из собственного кармана за публикацию рэп-баттла Оксимирона и Гнойного.