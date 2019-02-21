В Санкт-Петербургском вузе реализован проект вендинг-прачечной

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

В прачечных самообслуживания, расположенных в общежитиях Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), теперь можно расплатиться безналично. Проект реализован вузом, Банком «Санкт-Петербург», компаниями INPAS/ «ПРИМИ КАРТУ!» и «Ландромат.ру».

Прачечные четырех общежитий Политеха оснастили платежными терминалами PAX D200. Студенты могут выбрать любую стиральную или сушильную машину, указать ее номер на блоке управления и расплатиться безналично. Компании INPAS/«ПРИМИ КАРТУ!» и «Ландромат.ру» совместно интегрировали оборудование для прачечных и ПО Unipos Terminal на терминале PAX D200. «Это недорогой, удобный и востребованный терминал. Он широко используется в вендиговых автоматах и идеален для устройств самообслуживания», – комментирует Анжела Петрухнова, руководитель проектов INPAS.

Эквайринг обеспечивает Банк «Санкт-Петербург». «Это не первый наш проект с Политехническим университетом: мы активно сотрудничаем в различных сферах, в том числе в направлении эквайринга. Проект вендинг-прачечной – очередной пример того, как бесконтактные технологии могут упростить в том числе и быт студентов», – комментирует руководитель бизнеса развития эквайринга Банка «Санкт-Петербург» Павел Рудановский.

«Возможность безналичной оплаты услуг – требование сегодняшнего дня: студенты получают стипендию на карты. Политех входит в число ведущих технических вузов России и, конечно, условия проживания и предоставления дополнительных услуг в наших общежитиях должны соответствовать этому высокому статусу. Совместно мы смогли реализовать новое решение для прачечных, и результат полностью удовлетворяет наши потребности. Система работает хорошо, и теперь мы планируем оснастить аналогичным оборудованием все остальные прачечные самообслуживания в наших общежитиях, как существующие, так и вновь создаваемые», – комментирует директор Студгородка СПбПУ Анатолий Шнейдер.

«Администрация Студгородка Политеха поставила перед нами задачу разработать систему оплаты для прачечной самообслуживания, которая имеет простой и понятный интерфейс, принимает безналичные платежи и выдает чеки в электронном виде, что и было реализовано», – комментирует Антон Луц, директор компании «Ландромат.ру».

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