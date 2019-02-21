Трансактивисты и активистки требуют уволить журналиста «Фонтанки», проникшего в закрытое для мужчин феминистское кафе

От «Фонтанки» требуют удалить публикацию о посещении корреспондентом издания феминистского кафе «Симона» и уволить Алексея Нимандова и всех лиц, причастных к появлению этого текста. С таким заявлением выступили участники и участницы «Транс* Коалиции на постсоветском пространстве». Также от редакции требуют принести публичные извинения и провести тренинг для сотрудников по вопросам сексизма и трансфобии. Текст размещен на сайте организации.

«Мы, участницы и участники Транс* Коалиции на постсоветском пространстве, возмущены и глубоко обеспокоены действиями как самого журналиста, так и редакции «Фонтанки», опубликовавшей данный материал, – говорится в заявлении. – Мы поддерживаем право угнетённых групп — включая женщин, транс-людей, интерсекс-людей и т.д. — собираться сепаратно, то есть без присутствия мужчин, цисгендерных людей и т.д. Проникновение в такие пространства путём обмана является грубым нарушением общечеловеческой этики, а в случае журналиста — журналистской этики».

«Транс* Коалиция на постсоветском пространстве» позиционирует себя как «информационно-ресурсная платформа, которая объединяет транс* активисток и активистов из постсоветского пространства». На сайте размещен список участников коалиции из 23 человек из разных стран. В группе организации в социальной сети «ВКонтакте» чуть меньше тысячи подписчиков, в Facebook — 1300 фолловеров.

Напомним, что 18 февраля «Фонтанка» опубликовала рассказ корреспондента Алексея Нимандова о том, как он побывал в феминистском кафе «Симона» в Фонарном переулке. Так как в дневные часы кафе закрыто для посещения мужчин, корреспондент переоделся в женскую одежду, чтобы соблюсти правила, установленные в заведении и «считываться как женщина».