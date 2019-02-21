Жители Петербурга поставили абсолютный рекорд по ипотеке. Теперь они должны банкам почти 380 млрд рублей

Ипотечное кредитование в Петербурге на фоне снижения ставок по итогам 2018 года поставило абсолютный рекорд. Объем задолженности жителей Северной столицы перед банками по этому виду займов на 1 января 2019 года к прошлогоднему значению вырос в 1,3 раза и составил 379,2 млрд рублей.

Как рассказали в Северо-Западном ГУ Банка России 21 февраля, количество полученных петербуржцами ипотечных ссуд стало абсолютным рекордом: 73,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов против 51,8 тыс. годом ранее. При этом средняя сумма рублевого ипотечного займа составила 2,7 млн рублей (в 2017 году – 2,5 млн рублей).

В регуляторе добавили, что объемы кредитования росли на фоне снижения ставок. Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным жителям Санкт-Петербурга, за 2018 год составила 9,6% годовых (в 2017-м — 10,67% годовых).