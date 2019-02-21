Весной Setl Group приступит к благоустройству набережной ЖК «Невские паруса»

Setl City

В апреле Setl Group начнет работы по благоустройству берега Невы у жилого комплекса «Невские паруса». Будет проложена прогулочная дорожка, высажены деревья и кустарники.

Застройщик выделит на берегу отдельные рекреационные зоны с возможностью организовать там место для отдыха, временное летнее кафе и площадку для игры в пляжный волейбол.

Девелопер обещает максимально сохранить первозданную красоту живописного места, где река Нева делает крутой поворот. В отличие от набережных в историческом центре Северной столицы, одетых в гранит, здесь все будет максимально приближено к природе.

Помимо дорожки и деревьев, на набережной также появится песчаный спуск к воде. Здесь можно будет полюбоваться водной гладью реки, зеленым Невским лесопарком и встречать закаты в одном из самых красивых мест Невского района.

Setl City

Проект комфорт-класса «Невские паруса» будет завершен уже в конце текущего года. В настоящий момент сданы дома двух очередей, в активной стадии строительства находятся корпуса 3 и 4 очереди. На территории жилого комплекса Setl Group за собственный счет спроектировал и построил детский сад, рассчитанный на 220 мест. Муниципальный садик с бассейном был введен в эксплуатацию в прошлом году, его уже посещают малыши. Застройщик также благоустроил необычную детскую площадку рядом с набережной – детский «морской порт» с кораблем и катерами.

Жилой комплекс «Невские паруса» строится в живописном месте на левом берегу Невы. Покупателям предоставлена уникальная возможность приобрести квартиры с захватывающими видами на водную гладь и нетронутые природные ландшафты. Две трети квартир в жилом комплексе видовые. В корпусах представлены интересные варианты жилья – квартиры high flat с высокими, до трех метров, потолками, увеличенными оконными проемами и панорамными окнами.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «Невские паруса» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations