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Власть
21.02.2019 13:37
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«Фиксируем саму принадлежность к преступной иерархии». Госдума единогласно приняла «закон крестного отца» в первом чтении

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который вводит новую статью в УК РФ 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Несмотря на критику документа, он был принят единогласно. Все 406 депутатов, которые присутствуют на заседании 21 февраля, проголосовали за.


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Представляя законопроект, который был внесен в Госдуму лично Владимиром Путиным всего неделю назад, полпред президента в Думе Гарри Минх признал, что новые правила нужны силовикам, чтобы избежать необходимости доказывания причастности фактических лидеров преступных сообществ к конкретным преступлениям. 

«Чтобы они (правоохранительные органы. – Прим. ред.) не искали связь иерархов с конкретным преступлением, потому что между теми, кто исполняет преступные планы, и теми, кто их формулирует, есть многочисленные посредники. Мы рвём эту цепочку. Фиксируем саму принадлежность к преступной иерархии», – сказал Гарри Минх.

Полпред президента признал, что при разработке учитывался опыт Грузии, где аналогичный закон был принят после прихода к власти Михаила Саакашвили. Однако, если в Грузии отдельным нормативным актом вводилось более широкое определение лидера преступного сообщества, то в России этого уточнения пока не будет. «Полагаем, что дополнительных нормативных актов с разъяснением, кто эти лица, не требуется», – пояснил полпред Путина.

На вопрос о риске вольного трактования правоприменителями предлагаемых формулировок и Гарри Минх, и содокладчик, член фракции «Единая Россия» Отари Аршба, ответили, что необходимость дальнейших уточнений новых правил станет понятна после накопления практики её применения.

В ответ на опасения депутата от КПРФ Веры Ганзя о том, что новые правила могут использоваться самими правоохранителями для неправомерного участия в спорах хозяйствующих субъектов, выпускник высшей школы КГБ Отари Аршба призвал воздержаться от выпадов в адрес силовиков. 

«Я бы попросил воздержаться от оскорблений. Не надо огульно всех моих коллег уничижать. И бывших, и настоящих», – сказал член фракции «Единая Россия».

В свою очередь, полпред президента Гарри Минх на вопрос депутата Алексея Куринного, является ли по новым правилам преступлением сама процедура «коронации вора в законе», призвал коллег не использовать лексику преступного мира.

«Я бы не рекомендовал вам вести дискуссию в парламенте на языке, который присущ иным субкультурам. Мы не должны идти в логике, задаваемой нам преступным миром. У нас другая логика. Мы живём по другим законам. Вся информация, которая будет подтверждать лидерство, будет учитываться», – уточнил полпред президента.

Бывший сотрудник УБОП, депутат «Единой России» Адальби Шхагошев сказал, что пожелание не использовать терминологию преступного мира поступило из администрации президента РФ, и что новые правила нужны, чтобы силовикам было проще работать по экономическим преступлениям.

«Наш лидер сказал нам вчера (Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. – Прим. ред.), если у вас пораженческое настроение, не подходите к снаряду. Сегодня лидеры преступных сообществ переходят к экономическим преступлениям, коррупционным связям», – сказал Шхагошев.

Напомним, предложение Владимира Путина об уголовной ответственности за занятие «высшего положения в преступной иерархии» предполагает от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 миллионов рублей. 

О рисках, в том числе для бизнеса, которые несут новые правила преследования «авторитетных» преступников, «Фонтанке» рассказали практикующие юристы. 

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