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Бизнес-трибуна
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22.02.2019 12:00
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Электрическая революция. Петербуржцы прокатятся на новом виде транспорта

В марте в Петербурге запускают первые пассажирские электробусы - они начнут работать на маршруте №128, соединяющем Васильевский остров и Петроградскую сторону. "Фонтанка" поговорила с генеральным директором компании-поставщика "Бакулин Моторс Групп" Алексеем Бакулиным.

Электрическая революция. Петербуржцы прокатятся на новом виде транспорта

Бжахова Е.С/ фото предоставлено компанией "Бакулин Моторс Групп"

- Алексей Анатольевич, ваша компания поставляет автобусы в Петербург уже 15 лет. Расскажите о новинке подробнее.

– ГУП "Пассажиравтотранс" объявил конкурс на закупку электробусов, в рамках которого тестировали много образцов разных производителей, и в итоге выбрали наши машины. Они хорошо показали себя на испытаниях, в том числе при низких температурах. Сейчас электробусы на финальной тестовой обкатке. За полный день работы каждый будет проходить примерно 240 километров, а затем отправляться на ночную зарядку.

фото предоставлено компанией "Бакулин Моторс Групп"/ Алексей Бакулин
фото предоставлено компанией "Бакулин Моторс Групп"/ Алексей Бакулин

- Как устроена работа от батареи?

– В электробусах литий-ионные батареи, средний срок службы которых составляют 5-6 лет, потом весь комплект меняется. Система управления (battery management system) произведена петербургской компанией "Чергос", так что в каждом электробусе есть значительная часть знаний и труда самих горожан. У нашего электробуса все системы автобуса электрические: начиная от усилителя руля и заканчивая отоплением. Управляет энергопотреблением компьютер, оптимизируя расход.  

- Чем электробус принципиально отличается от традиционного автобуса?

– Если сравнивать электробус с традиционным автобусом, то он не загрязняет атмосферу и практически бесшумен, что крайне важно для городской среды. С точки зрения перевозчика первоначальные инвестиции в электробус значительно больше, но техобслуживание и эксплуатация стоят дешевле.

- В столице электробусы уже работают на некоторых маршрутах. Чем петербургский проект отличается от московского?

– Существует три концепции зарядки. Первая из них – динамическая требует серьезной инфраструктуры и постоянной подзарядки на маршруте (по сути это троллейбус с возможностью автономного хода). Второй подход – ультрабыстрая зарядка на конечных остановках, но этот вариант хорош только на коротких маршрутах. Кроме того, он требует больших вложений в инфраструктуру за пределами парков. Именно такие электробусы работают в Москве. Третий вид – ночная полная зарядка. Мы уверены в том, что этот тип электробусов наиболее перспективен. Это хорошее решение с минимумом затрат – не нужна дополнительная инфраструктура, зарядка идет ночью, когда нагрузка на сети снижена, а электричество стоит дешевле. И наши выводы подтверждаются европейскими трендами. В Париже, например, делают ставку именно на ночную зарядку в парках, проведя масштабное сравнительное тестирование.  

фото предоставлено компанией "Бакулин Моторс Групп"
фото предоставлено компанией "Бакулин Моторс Групп"

- Вы производите и дизельные автобусы, и газомоторы, и электробусы. Насколько рентабелен экологичный транспорт?

– Газомотор дороже дизеля, электробус дороже газомотора, но это на первом этапе. А в эксплуатации все наоборот. Сейчас во многих городах перешедшие на газомоторные автобусы транспортные компании сохранили свои позиции, а те, что работают с дизельными машинами, – уходят с рынка. Но даже по сравнению с газомоторным автобусом электробус гораздо более эффективен с экономической точки зрения. А проблема высокой первоначальной цены решается, например, через государственное субсидирование. Приведу конкретные цифры: 1 рабочая смена автобуса на дизельном топливе обходится в 5-6 тысяч, на газе – 1,5 тысячи, а на электробусе – 350 рублей. Получается, более высокая стоимость электробуса, обусловленная наличием батареи, компенсируется низкой стоимостью эксплуатации.

- Ваш прогноз на будущее? Вытеснят ли экологичные конкуренты транспорт на дизеле?

– Можно сказать, что мир переживает электрическую революцию. И Санкт-Петербург шагает в ногу с трендами. В Европе пока всего 300 электробусов, но тот же Париж планирует в ближайшие годы закупить 4000 единиц. Лидером остается Китай, где каждый год на маршруты выходят более 100 тысяч электробусов. Конечно, там ключевую роль играет господдержка.

Могу сказать, что даже 10 машин дадут значимый экологический эффект для Санкт-Петербурга. Количество выбросов заметно снизится, а бесшумность электробусов оценят и пассажиры, и жители Васильевского острова, по которому проходят маршруты.

В этом году «Volgabus» планирует выпустить 50 электробусов, но как только производство выйдет за пределы 500-600 единиц в год, мы получим хорошие преференции от поставщиков комплектующих, что позволит снизить  стоимость конечного продукта. 

Очевидно, что двигатель внутреннего сгорания уходит в прошлое. Практически все парки общественного транспорта Европы, многих городов Латинской Америки и США к 2030-2035 годам будут полностью электрическими. Какой тип экологичного топлива выбрать, зависит от города – главное, чтобы жителям дышалось легко, а мы как производители со своей стороны сделаем все возможное.

 

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