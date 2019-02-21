Forbes назвал вторую женщину-миллиардера в РФ. Конкуренцию Батуриной составит хозяйка Wildberries

Интернет-магазин Wildberries за год вдвое увеличил стоимость и, по версии русской версии Forbes, получил статус «единорога». Его владелица Татьяна Бакальчук стала второй россиянкой, которую журнал назвал долларовым миллиардером (после супруги бывшего мэра Москвы Елены Батуриной).

Как пишет издание 21 февраля, за год диспозиция в тройке лидеров в рейтинге самых дорогих компаний Рунета не изменилась. Топ-20 по прежнему возглавляют «Яндекс», на втором месте Mail.ru Group, на третьем – «Авито». Четвёртое место снова оставил за собой интернет-магазин Wildberries. В этом году компания получила статус «единорога», увеличив свою стоимость с 600 млн долларов до 1,2 млрд.

Новая оценка позволила её соосновательнице и единственной владелице Татьяне Бакальчук попасть в список долларовых миллиардеров. До этого единственной россиянкой в нём была Елена Батурина, супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

Татьяна Бакальчук — преподаватель английского языка. Свой бизнес вместе с мужем основала в 2004 году. Супруги начали с продажи женской одежды по немецким каталогам Otto и Quelle. Сейчас Wildberries считается крупнейшим интернет-магазином в Рунете. На сайте представлены игрушки, одежда, книги, электроника, спортивное питание и прочее.