Директор мини-футбольного клуба «Политех» признал вину в мошеннических хищениях и получил два года условно

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным в мошенничестве директора футбольного клуба «Политех» Кирилла Мирзояна и руководителя компании «Нормарус» Сергея Каковского. Решение вынесено 21 февраля.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, Мирзоян и Каковский признали вину, дело слушалось в особом порядке.

По версии следствия, директор некоммерческого партнерства «Футбольный клуб Политех» Мирзоян получил субсидию за 2016 год от комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. В Смольный поступил поддельный отчёт о покупке спортивной формы и инвентаря в «Нормарус» на сумму 6,7 млн рублей. Компания получила деньги, однако в реальности закупки не было.

Суд назначил Мирзояну и Каковскому по два года условно с аналогичным испытательным сроком.