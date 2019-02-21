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Власть
21.02.2019 12:24
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Госдума отложила рассмотрение закона о запрете хостелов в жилых домах. Его автору Галине Хованской предложили поискать компромисс

Госдума отложила рассмотрение опасного для Петербурга законопроекта Галины Хованской о запрете хостелов в жилых домах.  Второе чтение  должно было состояться на пленарном заседании 21 февраля. Но спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил «пропустить» это вопрос.

Он пояснил, что глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и глава фракции «Единая Россия», вице-спикер палаты Сергей Неверов проведут совещание с представителями кабмина по законопроекту. Если будет достигнут компромисс,  законопроект  рассмотрят до конца дня. «Если же потребуется дополнительно внести изменения ко второму чтению или мы вернемся к старой норме первого чтения, то будем рассматривать законопроект на первой  рабочей неделе в марте с 5 по 7 число»,  — сказал он.

Законопроект о запрете хостелов в жилых домах был внесен на рассмотрение Госдумы в сентябре 2015 года, в первом чтении  он был  принят в мае 2016-го. Идея парламентариев вызвала бурную реакцию петербургских предпринимателей. По их словам, в случае его принятия в Северной столице могло закрыться примерно 80% хостелов.

Проект был направлен на доработку. Однако редакция, одобренная комитетом по ЖКХ ко второму чтению, не учла смягчающих поправок, и, напротив, рекомендовала принять изменения, которые ужесточают требования. В частности, новая версия предполагает запрет любых средств размещения в жилом фонде, а также делает возможным использование нежилого помещения для деятельности, не предусмотренной проектной документацией, только при согласии  общего собрания собственников.

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