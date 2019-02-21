Центробанк предложил закрыть россиянам доступ к рынку Forex

Рынок Forex (рынок межбанковского обмена валюты по свободным ценам) может стать площадкой только для квалифицированных инвесторов. Для рядовых граждан его предложили закрыть в ЦБ РФ. Как пишет 21 февраля РБК, регулятор рассматривает два варианта ограничений.

«Если будет принят подход, что те, кто уже получил доступ к каким-то сегментам рынка, то они в них и остаются, тогда влияние будет минимальным. Если будет принят общий подход, что, независимо от того, где ты раньше участвовал, ты должен будешь пройти квалификацию, я думаю, число участников сократится очень существенно», — заявил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

По словам профессора Российской экономической школы Олега Шибанова, на сделках Forex зарабатывают лишь 30% инвесторов. Значительная часть рядовых игроков теряет все свои средства за 9 месяцев.

Накануне нового года половина российских форекс-дилеров в один день лишились лицензий. Без документов остались «Альпари форекс», «Фикс трейд», «Форекс клуб», «Трастфорекс», и «Телетрейд групп». Как компании рассказали «Фонтанке», они сами не ожидали такого решения регулятора.