Смольный вручает бизнесу лопату и метлу. Ларькам и автосервисам прописали по несколько метров чистоты

Собственники и арендаторы отдельно стоящих зданий должны будут убирать прилегающую территорию от мусора и снега между посещениями дворников. Для строителей пустяки, для ларечников — целая история.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Экстренные совещания с представителями бизнеса по поводу уборки от снега уходят в прошлое, за них взялись в плановом порядке.

О том, что утверждены поправки в правила благоустройства Петербурга, Смольный сообщил в понедельник короткой строкой в релизе о форуме труда. Уточнений не было. Однако, если поискать на сайте профильного комитета, можно найти проект изменений, который проходил общественные слушания в августе — октябре. Часть их относится к нормам проектирования некапитальных строений, однако главное в конце документа. В приложении № 7 рассказывается, каким образом город определяет для отдельно стоящих зданий и сооружений «прилегающую территорию» и как именно владельцы должны за ней ухаживать.

Новые правила не относятся к многоквартирным домам, а значит, и к расположенным на первых этажах магазинам. Кроме того, никакой дополнительной зоны не предусмотрено и для зданий в госсобственности, если они не в аренде у третьих лиц. Дальше идет градация. Если участок собственника совпадает с контуром здания, то вокруг объекта рисуют виртуальную прилегающую зону в 5 метров. Для иных участков зона отодвигается на 3 метра от их границы.

Но есть и уточнения для конкретных категорий. Некапитальные строения получат в нагрузку лишние 2 метра, как и домовладения. Промышленные объекты и участки для культурно-массовых мероприятий — 5 метров от границы, стройплощадки — 3 метра.

Граница прилегающей территории в случае превышения этих значений устанавливается до края проезжей части — или не дальше бордюра проезда, который сопровождает основную часть дороги. Если территории двух объектов накладываются друг на друга — они делят ответственность пополам.

Что это за ответственность, ясно из последнего абзаца: содержание прилегающей территории обеспечивается собственниками или арендаторами. Имеется в виду ручная уборка, в том числе удаление посторонних предметов и вывоз мусора и отходов в периоды между работой специализированных организаций. При этом запрещается смет мусора на проезжую часть. В зимний период с 9 утра до 10 вечера каждые два часа после начала интенсивного снегопада придется чистить территорию на пути пешеходов и формировать снежные валы в прилотковой зоне. Милосердие — или медлительность — Смольного прослеживается в том, что снежные уточнения приняты только сейчас, в оттепель. На пике снегопадов собственников и арендаторов подкосила бы каждая лишняя пядь погребенной под сугробами земли.

Однако зима когда-нибудь вернется, как бы ни гнали от себя эту мысль чиновники, да и летняя уборка — это дополнительная работа. Наблюдения показывают, что благодушие бизнеса меняется пропорционально оборотам. К примеру, застройщиков 3 метра по периметру площадки, судя по всему, не волнуют. «Нормально, вообще не проблема», – был лаконичен владелец «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров. Операторы бизнес-центров тоже, на первый взгляд, спокойны. Управляющего партнера Fort Group Максима Левченко корреспондент невольно отвлек от президентского послания и объяснимо застал в добром расположении духа. «Да и хорошо, приняли и приняли, – сообщил предприниматель. – Мы радуемся всему, что делает город».

В свою очередь, Мария Евневич, член совета директоров ретейлера «Максидом», готова радоваться только вместе с конкурентами. «По нашей информации, это московская практика, – говорит она. – Если подобные требования будут предъявлены ко всем предприятиям конкретной отрасли без исключений, это по крайней мере не ограничит конкуренцию. Все участники рынка увеличат затраты на клининговые компании и собственный персонал, который занимается уборкой, и заложат их в цену продукции. Если же новые правила будут применяться выборочно, то будет нарушена конкуренция».

На уровне малого бизнеса картина меняется. Под некапитальными строениями и сооружениями документ понимает те из них, которые можно разобрать «без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик»; здесь киоски, ларьки, павильоны общепита, автосервисы.

Собственник нестационарных торговых точек Юрий Рагулин признает, что бизнес должен быть ответственным, но от дополнительной нагрузки уже устал. «Одно дело, если это объект в 400 квадратных метров, где работает много людей, для них это не накладно. Но я микробизнес, у меня 42 объекта по 7 квадратов, в 8 районах. Какой-то в Зеленогорске, какой-то на Пограничника Гарькавого. У меня сам ларек стоит 20 тысяч рублей. И мы должны либо нового сотрудника нанимать, либо продавцу доплачивать, – рассказывает он. – У нас и так есть договор на вывоз мусора, чем больше площадь — тем больше расходов».

Если речь идет просто о гражданской ответственности, то незачем ее регламентировать законодательно, считает Алексей Третьяков, председатель петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка. «Фактически государство часть своих обязанностей перекладывает на бизнес. Так пусть перекладывает вместе с деньгами, это же всё расходы, – говорит он. – Но мы уже привыкли к этому поведению властей».

Комитет по благоустройству до официального подписания изменений их не комментирует. Однако собеседник в ведомстве подчеркнул, что речь не идет об отказе чиновников выполнять свою работу — просто кто-то должен поддерживать территорию в нормальном состоянии между уборочными мероприятиями подрядчиков.

Владелец сети фруктовых лавок Ашот Эфендиев особенных проблем не видит. «Наверное, это правильно, – говорит он. – Мы и сейчас убираем вокруг объектов, как раз примерно 2-3 метра. Раньше это было нашей инициативой, теперь есть правила. Правда, я пока не понимаю, какая ответственность за невыполнение требований предусмотрена».

С ответственностью, и правда, вопросов хватает. Судя по тому, что речь идет о нежилых зданиях и сооружениях, гоняться за нарушителями будет государственная административно-техническая инспекция. Ранее ведомство выписало штрафов на 64,5 млн рублей за плохую уборку от снега.

Инспекция принимала участие в согласовании проекта изменений, но это не значит, что ей все понятно. «Пока, предположительно, работа будет устроена следующим образом. Комблаг должен проинформировать владельцев зданий и ГАТИ о графике проведения уборки, – говорят в пресс-службе. – Мы выходим на объект и смотрим, предприняты ли какие-то меры для сохранения чистоты между мероприятиями комитета. В случае снегопада опять же комблаг должен проинформировать надлежащим способом ГАТИ и собственников, что начался именно «интенсивный» снегопад». Что это за надлежащий способ, ясности нет; как нет ясности и по процедуре доказательства, что чиновники правда чистили тротуар, а всю грязь и лед на участке допустил владелец. ГАТИ намерена опубликовать разъяснения в ближайшее время.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»