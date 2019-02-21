Участника массовой драки в Москве подозревают в терроризме. Инцидент обсуждали чеченский депутат Делимханов и посол Азербайджана

Блогера Алибера Мирзеханова допросили в качестве подозреваемого в террористической деятельности. Он был задержан после массовой драки со стрельбой на юго-востоке Москвы. Об этом 21 февраля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Адвокат блогера Шамиль Яндарбаев рассказал агентству, что допрашивали его клиента сотрудники ФСБ в качестве подозреваемого по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка в террористическую деятельность). По словам адвоката, Мирзеханова подозревают в вербовке в террористические организации с 2014 года.

Напомним, сам инцидент произошел вечером 14 февраля. В СМИ сообщали о массовой драке со стрельбой у кафе «Неолит» в Москве. В драке принимали участие более 50 человек. Очевидцы обращали внимание, что нападавшие приехали на машинах с номерами Чечни.

Позже арендатор кафе, азербайджанец Яшар Алиев, заявил, что в помещение ворвались около 40-50 чеченцев, вооруженных травматическим оружием. Он уточнял, что «слышал, что причиной может быть оскорбление чеченца моими земляками», однако понятия не имел, в чем именно заключается конфликт.

Инцидент обсуждали депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого в СМИ называли правой рукой Рамзана Кадырова, и посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы. Они заявили, что происшествие спровоцировано «третьими силами», однако это не сможет «поломать дружбу» между азербайджанцами и чеченцами.