Московскому рынку дали второй шанс. Суд отменил отказ от приватизации торгового объекта

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решение нижестоящих инстанций о судьбе Московского рынка в Петербурге. Ранее отказ комитета имущественных отношений (КИО) Смольного в приватизации торгового объекта дважды признавали законным.

«Дело передать на новое рассмотрение в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области», – говорится в тексте решения, опубликованного 21 февраля.

Договор аренды с ООО «Московский рынок» КИО расторг в конце 2017 года. Площадка возле станции метро «Электросила», наряду с Кузнечным, Некрасовским, Ломоносовским и Невским рынками, попала в пилотную городскую программу модернизации. По плану городских властей, после прихода нового инвестора Московский рынок должен был стать «рыбной» локацией.

Компания не согласилась с решением Смольного и обратилась в суд с требованием отменить расторжение договора аренды и признания необоснованным отказа властей предоставить обществу право преимущественного выкупа площадей. Первую инстанцию фирма проиграла в арбитраже в июне 2018 года. Апелляция также закончилась победой КИО.

ООО «Московский рынок» управляло одноименным торговым объектом с 1997 года. Согласно базе СПАРК, единственным владельцем компании является Султан Давлетмурзаев.

В настоящее время в разных стадиях находятся судебные процессы по Кузнечному, Мальцевскому, Торжковскому и Правобережному рынкам. Их арендаторы также оспаривают отказ в приватизации, либо сумму, в которую город оценил право выкупа. При этом Кузнечный рынок находится под управлением подведомственного КИО Агентства по развитию имущественного комплекса (АРИК), другие рынки – у прежних операторов.