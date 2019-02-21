Конец фильма: кострища, искусственный снег и монтажная пена

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Съемки фильма «Серебряные коньки» на Крюковом канале прошли еще в первые выходные февраля, однако побывать в антураже начала 20 века можно до сих пор. Местные жители пожаловались «Фонтанке» на то, что кинематографисты не убрали за собой.

Наш корреспондент прогулялся в районе Семимостья – на набережной Крюкова остались кострища, засыпанные снегом горы крошек то ли монтажной пены, то ли мятой бумаги, а деревья украшает искусственный снег, хотя настоящий в Петербург вернулся накануне. Кроме того, со льда (в отличие от Мойки) так и не убрали щиты, придавшие каналу яркий цвет.

Росприроднадзор по СЗФО «наследство» кинематографа уже оценил. В пресс-службе «Фонтанке» ответили, что сотрудники сегодня осмотрели Мойку и район Семимостья, сейчас решается вопрос о процессуальном воздействии.

Причиной появления щитов, а также многочисленных перекрытий в центре Петербурга стали съемки фильма «Серебряные коньки» режиссера Михаила Локшина (совместный проект кинокомпании «Централ Партнершип», Группы компаний ГПМ КИТ и «Кинослово»).