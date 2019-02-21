«Ребят водят в музеи и театры, чтобы исключить проявление такого поведения». Голодец рассказала, как юных спортсменов учат не подражать Кокорину

Скандал с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно отразился на имидже российского футбола. Как пишет ТАСС, об этом 21 февраля заявила вице-премьер Ольга Голодец.

«Конечно [есть негативное влияние], но так бывает в любой сфере деятельности и жизни. Если кто-то себя повел недостойно, кто-то нарушил закон, кто-то попрал права, свободы других людей, то это бросает тень и на развитие карьеры. Очень важно прививать с самых юных лет культуру, культуру взаимоотношений, уважение к личности», – рассказала Голодец в интервью информагентству.

Вице-премьер уточнила, что она часто по работе посещает детские футбольные школы и общается с их директорами.