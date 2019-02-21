«Ребят водят в музеи и театры, чтобы исключить проявление такого поведения». Голодец рассказала, как юных спортсменов учат не подражать Кокорину
Скандал с участием футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно отразился на имидже российского футбола. Как пишет ТАСС, об этом 21 февраля заявила вице-премьер Ольга Голодец.
«Конечно [есть негативное влияние], но так бывает в любой сфере деятельности и жизни. Если кто-то себя повел недостойно, кто-то нарушил закон, кто-то попрал права, свободы других людей, то это бросает тень и на развитие карьеры. Очень важно прививать с самых юных лет культуру, культуру взаимоотношений, уважение к личности», – рассказала Голодец в интервью информагентству.
Вице-премьер уточнила, что она часто по работе посещает детские футбольные школы и общается с их директорами.
«Сегодня они (директора спортшкол. – Прим. ред.) наряду с преподаванием футбола вводят много дисциплин, связанных с обучением ребят, их умением вести себя, умением общаться, контактировать, социализироваться. Ребят водят в музеи и театры, а коллеги из спортивных школ много обращаются по расширению подобных программ, чтобы в будущем исключить проявление такого поведения», – рассказала Ольга Голодец.
Справка:
Напомним, по версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака. Суд дважды продлевал арест футболистов, в последний раз — до 8 апреля.