В Приморье отстранен директор школы, в которой подростка опустили головой в унитаз

В Приморье после самосуда родителей над учеником отстранены от работы директор школы и классный руководитель. Пострадавший третировал других детей два года, и педагоги не предпринимали адекватных действий, чтобы изменить атмосферу в детском коллективе.

По информации издания Deita.ru, утром 21 февраля в городе Большой Камень, где произошло ЧП в школе №2, прошло совещание, в котором приняли участие родители, учителя и сотрудники правоохранительных органов.

«Нас сегодня впервые выслушали. Раньше, сколько ни жаловались, писали коллективные заявления на имя директора школы, реакции не было никакой», – заявила местная жительница, чью дочь избил ногами ребенок-агрессор.

По словам взрослых, мальчик с отклоняющимся поведением отбирал у одноклассников деньги, портил их вещи, бил и оскорблял сверстников, доводя их до слез.

«У нас просто уже не выдержали нервы», — отмечают взрослые.

Длилось это больше двух лет, но реакции не было ни со стороны отдела по работе с несовершеннолетними, ни директора школы. После жестокого избиения одноклассницы (у девочки подозрение на разрыв селезенки), родители не выдержали: один из отцов завел мальчика в туалет и макнул головой в унитаз.

Неадекватное поведение подростка уже попадало в поле зрения СМИ: в декабре 2018 года школьник принес в класс нож и порезал чужие вещи. На это в департаменте образования Приморского края обещали провести проверку, но ситуация не изменилась.