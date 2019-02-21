ДТП на встречке парализовало Октябрьскую набережную. Сошлись женщины на корейских авто

Пробка длиной более 3 километров образовалась на Октябрьской набережной в сторону центра из-за серьёзной аварии. Два человека пострадали.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 21 февраля около 9:30 напротив дома 38/3 по набережной столкнулись два автомобиля под управлением женщин. По предварительной версии, «Хёндэ Солярис» вылетел на встречную полосу и врезался в «КИА».

29-летняя водитель «Соляриса» получила тяжёлые травмы, а 39-летняя водитель «КИА» – травмы средней степени тяжести.

«Там, вроде, зажат водитель, – пишет Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Очень скользко в этом месте».