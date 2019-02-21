Петербургские депутаты приняли в первом чтении закон о легализации граффити. Эскизы будут утверждать чиновники

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 21 февраля одобрили в первом чтении изменения в закон о благоустройстве, которые устанавливают правила согласования элементов уличного искусства. Теперь эскиз должны будут утверждать чиновники.

Согласно тексту законопроекта, Смольный должен будет разработать правила размещения элементов уличного искусства и определить форму согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. Предположительно, ответственным будет комитет по градостроительству и архитектуре.

По проекту, уполномоченный орган государственной власти согласовывает макет (эскиз) элемента уличного искусства. В ходе обсуждения прозвучало предложение провести фестиваль граффити, победитель которого сможет разместить свои рисунки на городских стенах.

При этом ряд депутатов заявили, что собственники жилья в многоквартирных домах вправе сами решать, что у них нарисовано на стенах, не ориентируясь на вкусовые предпочтения чиновников.

Ранее в Петербурге неоднократно происходили скандалы вокруг граффити. В январе из двора на улице Марата пропала чёрная лопата – рисунок, посвящённый плохой уборке снега в городе. В ноябре прошлого года было уничтожено известное изображение Шевчука. Летом художники HoodGraff собственноручно закрасили портрет тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова, устав бороться с петербургским вандалом, который несколько раз портил рисунок.

В январе на углу Невского и Суворовского проспектов было уничтожено изображение школьницы с советской новогодней открытки в дверном проеме. Правда, петербуржцы его восстановили самостоятельно.