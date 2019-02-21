За вспенившуюся Славянку Водоканал оштрафовали на 80 тысяч. Ущерб от загрязнения перевалил за 33 млн

ГУП «Водоканал» не смог оспорить административную ответственность за загрязнение реки Славянки в Петербурге через свой общественный выпуск. Суд подтвердил штраф, а федеральный Росприроднадзор собирается добавить к нему ещё 33 млн за причинённый реке ущерб.

Как сообщает департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по СФЗО 21 февраля, санкции на Водоканал наложили за нарушение правил водопользования. В июле прошлого года жители пожаловались на вспенившуюся воду Славянки, инспекторы на месте отобрали пробы и зафиксировали превышение. Поиск источника вывел на сток «ОбщМет», который находится на балансе Водоканала.

Предприятие получило административное дело, 80 тысяч рублей штрафа и обжаловало наказание через суд. 18 февраля Колпинский райсуд оставил постановление Росприроднадзора в силе. Причинённый реке ущерб составил 33,7 млн, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе. Его возмещения будут требовать через суд и уже готовят иск к Водоканалу.

Претензии к общественному выпуску «ОбщМет» у Росприроднадзора возникают не впервые. В 2013 году через него в Славянку были сброшены сточные воды, ущерб от которых составил 18,5 млн. Чтобы отбиться от возмещения, Водоканал дошёл до Верховного суда, но проиграл. Очередное загрязнение зафиксировали в октябре 2018 года. Тогда в Славянке погибла рыба, а Водоканал объяснил, что река страдает из-за РЖД и колонии. Росприроднадзор пытается приостановить работу «ОбщМет» через суд. Очередное заседание назначено на 13 марта.