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Происшествия
21.02.2019 11:26
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«Искусственное формирование потерь». Стала известна схема хищения газа в деле Арашуковых

Дома на перекрестках считались за два, в документах фигурировали плательщики с недействительными адресами, счета без абонентов. Именно так создавались «условия для искусственного формирования якобы разбаланса (потерь) газа». Схема позволила похитить газ на сумму свыше 31 млрд рублей. 

Неоплаченный газ в обход приборов учета продавали юридическим и физическим лицам «без выставления счета и оплаты на объекты недвижимости, принадлежащие или используемые членами преступной группы», – об этом говорится в справке службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ по делу Арашуковых, с которой 21 февраля ознакомилось РБК.  

По версии следствия, члены предполагаемой преступной группы создавали в базах данных «Газпром межрегионгаза» фиктивные лицевые счета, за которыми не было реальных абонентов. Так, например, стоящий на перекрестке дом с двумя адресами считался за два. Кроме того, были и счета на абонентов с просто недействительными адресами, а также счета без плательщика. После этого «Газпром» получал справку о том, что невозможно взыскать оплату в полном объеме.

Таким образом в Дагестане почти за 10 лет с 2007 года было похищено газа на 1,38 млрд рублей, а фиктивный разбаланс оценили в 27,5 млрд рублей. В Ставропольском крае за 5 лет убытки составили 3,2 млрд рублей, а в Карачаево-Черкесии, которую в Совете Федерации представлял Рауф Арашуков, — 1 млрд рублей. 

Сторона защиты уже прокомментировала данные о раскрытой схеме хищения газа. «Неизвестно при каких обстоятельствах, неизвестно в каком виде», – заявил адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк, отметив, что обвинение некорректно. Он настаивает, что следователи якобы не установили принадлежность газа и не выявили потерпевшую сторону. «На момент добычи газ принадлежит одной компании, на момент транспортировки — другой, на момент сбыта — третьей. На каждом этапе есть свой собственник и своя система учета. Надо сначала понять, у кого возникла недостача, а дальше выяснять, стала ли она результатом хищения, и если да, кто к нему причастен. Всего этого в деле нет. Цифра хищений возникла неведомым образом», – объяснил свое видение ситуации Постанюк.

Справка:

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января на заседании Совфеда. Его лишили неприкосновенности. По версии следствия, парламентарий причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Отец арестованного, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков тоже задержан 30 января. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей.

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