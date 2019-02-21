К рабочим у Смольного приехал гендиректор «Метростроя». Налоговая сняла арест со счетов, людям обещали выплатить деньги
Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров подъехал к рабочим дочерних организаций компании, которые собрались у здания правительства Петербурга 21 февраля. Люди вышли к Смольному, поскольку пока не получили зарплату за декабрь.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Николай Александров пообещал, что зарплату за декабрь все рабочие получат до конца следующей недели, а сотрудники некоторых организаций, в частности «СМУ-15», начнут получать деньги уже сейчас.
«В среду налоговая отозвала арест со счетов. Сегодня первые из сотрудников «СМУ-15» получат деньги за декабрь, а январскую в конце следующей недели», – сказал гендиректор «Метростроя».
Кроме того, он призвал рабочих не собираться больше у Смольного, а сразу приходить в офис к нему на прием.
В среду, 20 февраля, Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой, наложившей инкассо на счета «Метростроя», что сделало невозможным операции по ним.
В предыдущий раз полсотни рабочих приходили к Смольному 12 февраля. Тогда с ними общался помощник вице-губернатора Эдуарда Батанова.
Справка:
Проблемы «Метростроя» проявились во второй половине 2018 года: стало известно о том, что строитель городской подземки срывает сроки по оранжевой, фиолетовой и коричневой веткам метро, а на станциях «Новокрестовская» и «Беговая» были обнаружены более 1000 недоделок. К концу года налоговая инспекция заблокировала счета компании из-за найденных нарушений на сумму в 788,9 млн рублей, из-за чего у «Метростроя» возникли серьезные трудности с выплатой заработной платы своим рабочим. Ситуация поменялась лишь когда вмешались городские власти. При этом вплоть до января 2019 года Смольный обвинял компанию в неграмотном менеджменте и неправильных решениях. Та отвечала обвинениями в намеренном затягивании приемки и оплаты работ. К 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля.