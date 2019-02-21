К рабочим у Смольного приехал гендиректор «Метростроя». Налоговая сняла арест со счетов, людям обещали выплатить деньги

Генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров подъехал к рабочим дочерних организаций компании, которые собрались у здания правительства Петербурга 21 февраля. Люди вышли к Смольному, поскольку пока не получили зарплату за декабрь.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», Николай Александров пообещал, что зарплату за декабрь все рабочие получат до конца следующей недели, а сотрудники некоторых организаций, в частности «СМУ-15», начнут получать деньги уже сейчас.

«В среду налоговая отозвала арест со счетов. Сегодня первые из сотрудников «СМУ-15» получат деньги за декабрь, а январскую в конце следующей недели», – сказал гендиректор «Метростроя».

Кроме того, он призвал рабочих не собираться больше у Смольного, а сразу приходить в офис к нему на прием.

В среду, 20 февраля, Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал мировое соглашение между «Метростроем» и Федеральной налоговой службой, наложившей инкассо на счета «Метростроя», что сделало невозможным операции по ним.

В предыдущий раз полсотни рабочих приходили к Смольному 12 февраля. Тогда с ними общался помощник вице-губернатора Эдуарда Батанова.