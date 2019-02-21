В Сибири рэпер оставил поклонников без денег и мобильников - «в наказание за назойливость»

Сибирского рэпера заподозрили в ограблении собственных поклонников. Молодой музыкант объяснил свой поступок назойливостью фанатов.

Происшествие произошло в Новокузнецке Кемеровской области. В полицию с заявлением о грабеже пришли двое местных жителей. По словам юношей, на них напал преступник, отобрал два мобильных телефона и 2 000 рублей.

Как сообщает 21 февраля издание City-n, выяснилось, что грабеж был совершен не на «большой дороге», а в ночном клубе Новокузнецка. И напал на приятелей не кто иной, как местный рэпер, на концерт которого пришли потерпевшие. Якобы после выступления поклонники подошли к музыканту, чтобы пообщаться, но тот был не в настроении. По информации местного полицейского главка, рэпер несколько раз ударил, а затем ограбил двух зрителей.

Получив заявление, стражи правопорядка пришли к 19-летнему артисту домой. Там нашли чужие телефоны, а вот деньги музыкант успел потратить на выпивку. Случившееся рэпер не отрицал и добавил, что ограбил поклонников «в наказание за назойливость».

Теперь вспыльчивость певца изучают в рамках статьи 161 УК РФ.