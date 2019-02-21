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Город
21.02.2019 11:02
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Депутаты решили не разбивать сквер на Савушкина, но отдают под зеленые насаждения участок на Карповке

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли во втором чтении поправки в закон о зеленых насаждениях. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 21 февраля, в тексте документа произошли изменения. 

В частности, было решено исключить из списка будущих скверов участок на Савушкина, 112, где ранее  строительная компания «Кулагер» из Казахстана собиралась построить торговый центр «Астана». Постановление о строительстве центра отменили в Верховном суде, сославшись на то, что оно выдано с нарушениями действующих градостроительных норм. Депутаты решили, что надзорная жалоба со стороны районной администрации все еще сохраняет возможность обременения территории.

Кроме того, в ЗНОП включат участок на Карповке рядом с Иоанновским монастырем. Ранее ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель» планировала строить здесь жилой комплекс, против чего выступал спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Прочие поправки ко второму чтению были отклонены.

Напомним, 12 декабря прошлого года депутаты  утвердили в первом чтении поправки в закон о зелёных насаждениях. Парки предполагалось разбить  в устье Смоленки, на территории Митрофаньевского кладбища, на улице Савушкина и других территориях, против создания зелёных насаждений на которых ранее выступали чиновники.

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