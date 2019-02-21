Автобусы врезаются в маршрутки и легковушки, тормозят в трамвай и съезжают в кювет – снег насыпал Петербургу аварий

Выпавший снег добавил Петербургу и ДТП, и пробок. Утром 21 февраля, по данным «Яндекс.Пробок», максимальная загруженность улиц составила 7 баллов (такого не было уже несколько дней), что на 1 балл выше, чем вчера, но, впрочем, соответствует норме.

Сообщений об авариях от очевидцев много. Они посыпались накануне вечером, одновременно со снегом. Среди утренних ДТП отметим несколько массовых и аварии с общественным транспортом.

ДТП с участием автобуса и трамвая утром 21 февраля прервало движение общественного транспорта по выделенной полосе Лиговского проспекта с юга в сторону Кузнечного переулка. Пассажирам пришлось идти пешком.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», по предварительным данным, у дома 94 по Лиговскому проспекту автобус (по словам очевидцев, 54-го маршрута) в условиях гололёда совершил столкновение с трамваем. Никто не пострадал. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» добавили, что трамвай 49 маршрута стоял на остановке, когда в 9:25 получил удар. Сотрудники ДПС оперативно оформили ДТП, и в 10:09 трамвай смог покинуть место: повреждения у него минимальны.

Рано утром в Колпино автобус встретился с «БМВ» на Соборной улице, рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Маршрутка, как пишут там же, не пропустила «Шевроле Ланос», выезжая с АЗС на проспект Энергетиков.

Ещё один автобус, возможно, не смог вовремя затормозить и притёрся к маршрутке на Софийской улице.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Маршрутка не удержала равновесие на Московском шоссе «Утренний коллапс. В сторону Питера лобовое с фурами. В сторону Москвы маршрутка по обочине пробку объезжала», – пишут в «ДТП и ЧП».

Другая маршрутка на разошлась бортами с инкассаторской машиной на Большом проспекте Петроградской стороны.

Фото: читатель «Фонтанки»

Кроме того, очевидцы сообщают о массовых авариях и авариях, перекрывших проезд, часто добавляя, что на дорогах скользко.