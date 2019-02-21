СМИ: Основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви выдвинуты обвинения в мошенничестве

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере главе созданного в 1994 году инвестиционного фонда Baring Vostok, который вложил деньги в «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие проекты.

«В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу», – цитирует 21 февраля свой источник в СК РФ ТАСС.

Майкл Калви и еще пять человек были задержаны в столице 15 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и арестовал основателя инвестиционного фонда. Американский бизнесмен останется под арестом до 13 апреля.