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21.02.2019 10:34
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СМИ: Основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви выдвинуты обвинения в мошенничестве

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в особо крупном размере главе созданного в 1994 году инвестиционного фонда Baring Vostok, который вложил деньги в «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие проекты. 

«В рамках уголовного дела сегодня следствие предъявило обвинение Калви по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Также следствие намерено сегодня предъявить обвинение и остальным фигурантам по делу», – цитирует 21 февраля свой источник в СК РФ ТАСС. 

Майкл Калви и еще пять человек были задержаны в столице 15 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей и арестовал основателя инвестиционного фонда. Американский бизнесмен останется под арестом до 13 апреля.

Справка:

Следственный комитет России расследует уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) о хищении 2,5 млрд рублей у банка из топ-40 в РФ по размеру активов. По версии следствия, Майкл Калви убедил акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять у «Первого коллекторского бюро» акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга. При этом он совместно с партнерами намеренно завысил стоимость ценных бумаг с 600 тыс. до 3 млрд рублей.

Калви же настаивает, что Юсупов пытается с помощью уголовного дела оказать давление на Baring Vostok, чтобы повлиять на иск в Лондоне и процедуру перерасчета долей в «Восточном», которая невыгодна ещё одному акционеру, Артему Аветисяну. Юсупов и Аветисян как акционеры появились в «Восточном» после присоединения «Юниаструм банка» в 2017 году. В фонде Baring Vostok выяснили, что накануне слияния Аветисян вывел из «Юниаструма» значительные суммы по фиктивным сделкам, и фонд обратился в Лондонский арбитраж.

Напомним, что Baring Vostok была основана Майклом Калви в 1994 году для инвестиций в Россию и другие страны СНГ. На сайте компании говорится, что за это время в РФ было вложено почти 2,8 миллиарда долларов. Среди самых известных проектов – «Яндекс», Ozon.ru, «СТС Медиа», 1С и другие.

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