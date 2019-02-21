В здании «Морского фасада» ищут посторонний предмет. На улицу отправлены покупатели Полюстровского рынка

Сообщения о заминировании поступили ещё на два объекта в Петербурге 21 февраля.

Горожане в социальных сетях рассказали об эвакуации Полюстровского рынка в Красногвардейском районе. Покупки пришлось прервать из-за анонимки с угрозой взрыва. Информацию о проверке нашему корреспонденту подтвердили представители торговой площадки.

Об эвакуации на вокзале пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове также сообщили очевидцы. В пресс-службе транспортной полиции Северо-Запада отметили, что в ведомство поступила информация о «постороннем предмете» в здании «Морского фасада». Решение об эвакуации ещё не принято. На месте работают кинологи с собаками.

Ранее из-за анонимки о заложенной бомбе прервали уроки в 115 школе Выборгского района.