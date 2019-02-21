Послушать классику и помочь нуждающимся. В церкви Святой Екатерины пройдёт благотворительный концерт органной музыки

В лютеранской церкви Святой Екатерины пройдёт концерт органной музыки. Часть собранных средств будет направлена на поддержку программы «Передышка плюс» – проекта ГАООРДИ для родителей инвалидов старше 18 лет.

Концерт состоится 23 февраля, в 16:00, на Большом пр. В.О., д.1а. В программе произведения Баха, Гуами, Габриели, Генделя и других известных композиторов.

«Органный концерт – возможность насладиться классической музыкой и заодно помочь тем, кто в этом нуждается», – говорят организаторы, ведь деньги, собранные от продажи билетов, направят на поддержку программы «Передышка плюс».

Программу с 2016 года реализует Ассоциация родителей детей-инвалидов ГАООРДИ. Суть её заключается в том, что семьям, в которых есть взрослые люди с особенностями развития, предоставляются услуги принимающих семей – подготовленные специалисты помогают с уходом за таким человеком. Это даёт возможность родителю заняться своими делами, например сходить к врачу или просто отдохнуть. Помощник может покормить, погулять, помочь с гигиеническими процедурами, почитать книжку – в любое время суток, в течение пары часов или нескольких дней. Чтобы проект существовал и дальше, необходимы деньги на организацию обучения и оплату труда принимающих семей.

Помочь «Передышке плюс» также можно, сделав пожертвование.